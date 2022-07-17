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Премьер Польши заявил, что у страны скоро могут возникнуть проблемы с углем

Виктория Ивашечкина
19:25 17.07.2022
Ранее официальная Варшава запретила импорт угля из России.
Премьер Польши заявил, что у страны скоро могут возникнуть проблемы с углем
© Фото: Виталий Тимкив, РИА Новости
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Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предположил, что страна в скором времени может столкнуться с проблемой доступности угля.

Ранее Польша запретила импорт угля из России. Это сразу отразилось на доступности угля на рынке и на его цене. Стоимость тонны угля у частных поставщиков теперь достигает трех тысяч злотых (около 640 долларов).

«Есть проблема на стыке нашей попытки построить систему, которая приведет к тому, что можно будет покупать уголь по фиксированной цене, и свободным рынком, который должен был бы адекватно отреагировать», - отметил Моравецкий, передает РИА Новости.

По словам премьера Польши, сейчас самая большая проблема в том, что нет угля в достаточном количестве. Так как уголь в страну в последние годы поставлялся из России.

Ранее сообщалось, что Евросоюз нанес Польше удар отказом выделить средства из восстановительного фонда. Утверждалось, что ЕС остался недоволен введенным поправками. При этом Польша отчаянно нуждалась в финансировании из-за инфляции, спада экономики и наплыва беженцев из Украины.

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