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ВСУ обстреляли Кировский район Донецка

Сергей Лебедев
01:12 17.07.2022
По нему выпустили пять снарядов калибром 152 мм и десять ракет из реактивной системы залпового огня «Град».
ВСУ обстреляли Кировский район Донецка
© Фото: Сергей Аверин, РИА Новости
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В субботу около полуночи украинские войска обстреляли Кировский район Донецка. По нему выпустили пять снарядов калибром 152 мм и десять ракет из реактивной системы залпового огня «Град». Об этом заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 23.55 — н.п. Марьинка — г. Донецк (Кировский р-н): выпущено 5 снарядов калибром 152 мм. Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 23.55 — н.п. Невельское — г. Донецк (Кировский р-н): выпущено 10 ракет из БМ-21 «Град», - говорится в сообщении.

Украинские военные не первый раз за последние дни обстреливают Кировский район Донецка. Буквально накануне по нему уже выпустили четыре снаряда «натовского» калибра. Лишь по счастливой случайности никто не пострадал.

Отметим, артиллерийские установки калибром 155 миллиметров применяются странами НАТО. Кроме того, на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная САУ «Богдана» под «натовский» калибр.

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