ВСУ обстреляли Кировский район Донецка снарядами «натовского» образца

Кроме того, по Кировскому району города было выпущено десять ракет из БМ-21 «Град».

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Вооруженные силы Украины обстреляли Кировский район Донецка, выпустив четыре снаряда калибром 155 миллиметров. Об этом заявили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 00.00 - н.п. Новомихайловка - г. Донецк (Кировский район): выпущено 4 снаряда калибром 155мм», - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.

Также сообщается, что по Кировскому району украинскими военными было выпущено десять ракет из БМ-21 «Град». Информации о пострадавших пока не поступало.

Артиллерийские установки калибром 155 миллиметров применяются странами НАТО. Кроме того, на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная САУ «Богдана» под «натовский» калибр.

Накануне стало известно, что ВСУ вечером 15 июля выпустили 40 снарядов из БМ-21 «Град» по селу Новобахмутовка в Донецкой Народной Республике. Уточняется, что обстрел зафиксирован в 21.15. В 20.15 по Новобахмутовке также выпущено восемь снарядов калибром 122 миллиметра. О погибших и пострадавших не сообщается.