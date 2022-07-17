WSJ: Роман Абрамович потребовал от ЕС более 1$ млн из-за санкций

Ранее отмены ограничений ЕС также добивался другой российский бизнесмен - Алишер Усманов.

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Российский бизнесмен Роман Абрамович через суд потребовал выплатить более $1 млн от властей ЕС. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal, ссылаясь на собственные источники.

Утверждается, что предприниматель оспаривает введение против него санкций. Также он требует, чтобы Европейский совет перечислил денежные средства в благотворительный фонд, созданный Абрамовичем после продажи футбольного клуба «Челси».

Ранее отмены санкций Евросоюза также добивался другой российский предприниматель - Алишер Усманов. Однако суд данное ходатайство отклонил.

В конце мая «Челси» официально сменил владельца. Российский бизнесмен Роман Абрамович завершил сделку по продаже клуба консорциуму американского бизнесмена Тодда Боэли. От лица совета директоров клуб поблагодарил Абрамовича за 19 успешных лет владения клубом, футболистов, болельщиков и персонал.