Поисковики узнали настоящую дату начала Сталинградской битвы

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Сталинградская битва началась за два дня до официально принятой даты, 17 июля. Об этом свидетельствуют находки поисковиков в Ростовской области.

Поисковики работают в местах, откуда до Сталинграда 3,5 часа езды на машине.

«Отвага наших танкистов, пехотинцев из 600-го полка из 196-ой дивизии, которые тогда, 15 числа (июля. - Прим.ред.), начали занимать позиции у хутора Золотое... Сражаться с немецкими танками... Эти героические соединения позволили задержать немецких танкистов», - говорит эксперт военно-исторического общества Андрей Кудряков.

В России 17 июля вспоминают легендарное сражение Великой Отечественной, переломившее ход войны. Несмотря на превосходящие силы противника, красноармейцам ценой невероятных усилий удалось одержать в ней верх и подарить миру веру в победу над фашизмом.