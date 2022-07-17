Наследный принц Саудовской Аравии предупредил США об угрозе потери союзников

Это произойдет, если Штаты будут и дальше навязывать партнерам собственные ценности.

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Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд заявил, что Соединенные Штаты Америки могут потерять всех союзников, кроме стран блока НАТО, если продолжат навязывать своим партнерам собственные ценности. По его словам, всем государствам необходимо мирно существовать, несмотря на их различия.

«Если же США хотят, чтобы страны на 100 процентов разделяли их ценности, то с ними останутся только страны НАТО», — передает слова принца телеканал Al Arabia.

Аль Сауд сказал, что попытки навязать собственные ценности и принципы силой приводит к отрицательному результату. В пример он привел Афганистан и Ирак, где Америка явно не преуспела.

«Правильные ценности и принципы всегда влияют на народы других стран, особенно в то время, когда мы видим беспрецедентную взаимозависимость в мире», - добавил наследный принц.

Напомним, на днях Джо Байден посетил Эр-Рияд. Там он с руководством Саудовской Аравии обсудил увеличение поставок нефти и поднял вопросы нарушения прав человека в стране. По итогам визита американский лидер назвал наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана Аль Сауда ответственным за убийство журналиста Джамаля Хашукджи в 2018 году.