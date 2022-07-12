Белый дом поддержал проект оборонного бюджета с помощью Украине на $1 млрд
Администрация США поддержала проект оборонного бюджета на следующий финансовый год (начинается 1 октября). Об этом сказано в распространенном письменном заявлении Административно-бюджетного управления (АБУ).
Утверждается, что администрация поддерживает принятие проекта оборонного бюджета, который был подготовлен на основе обновленной Стратегии нацобороны, передает ТАСС.
Ожидается, что Украина в следующем финансовом году может получить от Штатов $1 млрд в рамках Инициативы о содействии безопасности Украины, а также барражирующие снаряды Switchblade-600 на $75 млн.
«Администрация благодарит комитет за продолжение работы по поддержке Украины», - сказано в заявлении.
Ранее американский президент Джо Байден одобрил выделение Украине очередной военной помощи. Политик подписал указ об отправке в Киев пакета помощи на сумму 400 миллионов долларов. Также Байден в своем указе делегировал полномочия в этом вопросе госсекретарю - Энтони Блинкену.