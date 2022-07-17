В стране и мире Материалы Следствия Погребенные под обломками: как выглядит уничтоженный ВСУ автобусный парк в Алчевске с коптера Анна Касаткина На кадрах можно увидеть разрушенное здание и заваленный обломками трансопрт. © Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: Разрушенный ракетным ударом Вооруженный сил Украины (ВСУ) автобусный парк в Алчевске сняли с коптера. Видео публикует телеканал «Звезда». На кадрах можно увидеть разрушенное здание городского автобусно-троллейбусного депо и уничтоженный транспорт. ВСУ вечером в субботу, 17 июля, выпустили по Алчевску шесть ракет из американских РСЗО HIMARS. В результате погибли двое мирных жителей, уничтожены троллейбусный и автобусный парк, повреждено здание санатория-профилактория и шесть многоэтажных жилых домов. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика