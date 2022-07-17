Власти Крыма рассказали о безопасности региона для отдыха

По словам главы парламента, крымчане находятся в защищенном месте с 2014 года.

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Глава крымского парламента Владимир Константинов рассказал, что Крым безопасен для приезда туристов, отдыху ничего не угрожает.

«В Крыму развернута одна из мощнейших региональных группировок войск, я уже не говорю про оснащение и Черноморский флот», - подчеркнул он в эфире телеканала «Крым 24».

Константинов отметил, что крымчане находятся в самом надежном, охраняемом и защищенном месте уже с 2014 года. По его словам, до этого времени жители Крыма всегда «ожидали гадости от украинской власти».

«Крым всегда был надежно защищен. Ничего нам не угрожает и не угрожало», - резюмировал он.

С 1 июля впервые с 2014 года было запущено регулярное автобусное и железнодорожное сообщение между Крымом, Херсонской и Запорожской областями. Так, автобусы курсируют два раза в день из Симферополя в Херсон, Мелитополь и Бердянск. Стоимость проезда в прямом и обратном направлениях составляет от 1300 до 1800 рублей.