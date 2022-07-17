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Военный оркестр МВОКУ исполнил Smokе on the water у стен Исторического музея в Москве

Максим Крюков
06:05 17.07.2022
Помимо военной тематики, перед жителями и гостями столицы были сыграны песни шведской группы АВВА, популярные зарубежные композиции 1970-х годов, а также темы классического рок-н-ролла и песня группы Deep Purple Smokе on the water.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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У стен Государственного исторического музея в Москве в субботу, 16 июля, выступил с концертной программой «Военные оркестры в парках» коллектив Московского высшего общевойскового командного училища под руководством военного дирижера майора Ивана Краснецкого. Оркестр исполнил увертюру к кинофильму «Дети капитана Гранта», попурри на темы песен известного американского исполнителя Фрэнка Синатры, а также попурри песен военных лет «Друзья-однополчане».

Кроме того, перед жителями и гостями столицы были сыграны песни шведской группы АВВА, популярные зарубежные композиции 1970-х годов, а также темы классического рок-н-ролла и песня группы Deep Purple Smokе on the water. Музыканты завершили свое выступление мелодией из кинофильма «Возвращение Будулая».

Программа «Военные оркестры в парках» была организована дирекцией Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня» при поддержке Минобороны России. Ожидается, что в этом году фестиваль пройдет с 26 августа по 4 сентября на Красной площади в Москве.

Московское высшее общевойсковое командное училище было основано в 1917 году и является одним из старейших военных учебных заведений России. Военный оркестр также обеспечивает музыкальное сопровождение разводов караулов, воинских ритуалов и открытий памятных сооружений. Кроме того, коллектив ежегодно принимает участие в военных парадах в День Победы на Красной площади.

Ранее Центральный военный оркестр Министерства обороны Российской Федерации выступил на Манежной площади в Москве перед памятником маршалу Георгию Константиновичу Жукову. Концерт состоялся в рамках программы «Военные оркестры в парках». Музыканты под руководством дирижера подполковника Константина Петровича исполнили как русскую, так и зарубежную классику, а также музыку современных композиторов.

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