Оркестр Минобороны выступил в Москве в рамках программы «Военные оркестры в парках»

Музыканты под руководством дирижера подполковника Константина Петровича исполнили как русскую, так и зарубежную классику, а также музыку современных композиторов.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Центральный военный оркестр Министерства обороны России выступил на Манежной площади в Москве перед памятником маршалу Георгию Константиновичу Жукову. Концерт состоялся в рамках программы «Военные оркестры в парках».

Организаторами мероприятия выступают партнеры медиахолдинга «Звезда»: Дирекция Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня» и Государственный исторический музей при поддержке Министерства обороны Российской Федерации.

Музыканты под руководством дирижера подполковника Константина Петровича исполнили как русскую, так и зарубежную классику, а также музыку современных композиторов.

Ранее Показательный оркестр Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий дали концерт у Воскресенских ворот главной площади страны.

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов