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МО России показало видео уничтожения замаскированного склада с боеприпасами ВСУ

11:40 09.04.2022
По украинского военному объекту удар был нанесен высокоточным ракетным вооружением.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Министерство обороны России показало видео обнаружения и уничтожения замаскированного склада с боеприпасами вооруженных сил Украины.

Как сообщили в российском оборонном ведомстве, украинский склад обнаружил расчет беспилотного летательного аппарата. Затем по нему нанесли удар высокоточным ракетным вооружением.

Ранее Минобороны России показало кадры уничтожения танка вооруженных сил Украины. Экипаж боевой машины работал из-за укрытия в промышленной застройке.

Было отмечено, что танк удалось обнаружить расчетом беспилотника, после чего БПЛА уничтожил его.

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по защите населения Донбасса. Для этого, по его словам, необходимо провести денацификацию и демилитаризацию Украины. Российский лидер призвал военнослужащих украинской армии сложить оружие. Он также подчеркнул, что ответственность за кровопролитие будет на совести киевского режима.

Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов.

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