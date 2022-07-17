Армия Рота теробороны ВСУ в полном составе покинула свои позиции в ДНР На фоне значительных потерь в рядах вооруженных сил Украины нарастают случаи дезертирства, отметили в МО России. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Yan BoechatVOA, Wikimedia Читайте нас на: На фоне значительных потерь в рядах вооруженных сил Украины нарастают случаи дезертирства, заявил в ходе брифинга официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Так, рота территориальной обороны ВСУ в полном составе оставила свои позиции в ДНР, исчезнув в неизвестном направлении. «Стрелковая рота 58-го батальона 104-й отдельной бригады территориальной обороны, находившаяся в оперативном подчинении командира 108-го батальона 10-й горно-штурмовой бригады, в районе населенного пункта Верхнекаменское Донецкой Народной Республики в полном составе покинула свои позиции», - сказал он. Несколькими днями ранее в российском оборонном ведомстве рассказали о драке с командирами в националистическом батальоне «Кракен». Впоследствии стычка переросла в перестрелку, погибли шесть боевиков. Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика