МИД Сербии назвал антицивилизационным запрет Хорватии на посещение Вучичем концлагеря Ясеновац

Глава МВД Сербии Александр Вулин заявил, что теперь официальные хорватские лица должны будут особенно тщательно обосновывать свой въезд на территорию Сербии.

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МИД Сербии опротестовал запрет хорватских властей на визит президента Александра Вучича в бывший концлагерь Ясеновац. Соответствующая нота была направлена в посольство Хорватии. Об этом заявил глава внешнеполитического ведомства Сербии Никола Селакович, назвав решение официального Загреба антицивилизационным и антиевропейским.

«МИД Сербии вручил ноту, которую отказалась принять поверенная в делах посольства Хорватии, поэтому зачитаю ее здесь. Министерство иностранных дел шокировано антицивилизационным и антиевропейским решением властей Хорватии о невозможности президенту Сербии посетить мемориальный комплекс Ясеновац», - цитирует РИА Новости заявление Селаковича.

Ранее стало известно, что власти Хорватии запретили сербскому лидеру посетить бывший концлагерь времен Второй мировой войны и мемориальный комплекс Ясеновац в частном порядке. В Белграде запрет осудили. Министр внутренних дел страны Александр Вулин заявил, что теперь официальные хорватские лица должны будут особенно тщательно обосновывать свой въезд на территорию Сербии.

Ранее украинский депутат Алексей Гончаренко пригрозил Сербии «перевоспитанием» из-за позиции ее властей относительно специальной военной операции ВС РФ на Украине. Для этих целей от пообещал привлечь Хорватию и вместе с ней добиваться запрета на вступление Сербии в ЕС. В ответ на это Вучич пожелал Киеву всего наилучшего.