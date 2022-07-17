В стране и мире В стране и мире В стране и мире

МИД Сербии назвал антицивилизационным запрет Хорватии на посещение Вучичем концлагеря Ясеновац

Ян Брацкий
13:24 17.07.2022
Глава МВД Сербии Александр Вулин заявил, что теперь официальные хорватские лица должны будут особенно тщательно обосновывать свой въезд на территорию Сербии.
МИД Сербии назвал антицивилизационным запрет Хорватии на посещение Вучичем концлагеря Ясеновац
© Фото: Petar Milošević, CC BY-SA 3.0, Wikimedia
Читайте нас на:

МИД Сербии опротестовал запрет хорватских властей на визит президента Александра Вучича в бывший концлагерь Ясеновац. Соответствующая нота была направлена в посольство Хорватии. Об этом заявил глава внешнеполитического ведомства Сербии Никола Селакович, назвав решение официального Загреба антицивилизационным и антиевропейским.

«МИД Сербии вручил ноту, которую отказалась принять поверенная в делах посольства Хорватии, поэтому зачитаю ее здесь. Министерство иностранных дел шокировано антицивилизационным и антиевропейским решением властей Хорватии о невозможности президенту Сербии посетить мемориальный комплекс Ясеновац», - цитирует РИА Новости заявление Селаковича.

Ранее стало известно, что власти Хорватии запретили сербскому лидеру посетить бывший концлагерь времен Второй мировой войны и мемориальный комплекс Ясеновац в частном порядке. В Белграде запрет осудили. Министр внутренних дел страны Александр Вулин заявил, что теперь официальные хорватские лица должны будут особенно тщательно обосновывать свой въезд на территорию Сербии.

Ранее украинский депутат Алексей Гончаренко пригрозил Сербии «перевоспитанием» из-за позиции ее властей относительно специальной военной операции ВС РФ на Украине. Для этих целей от пообещал привлечь Хорватию и вместе с ней добиваться запрета на вступление Сербии в ЕС. В ответ на это Вучич пожелал Киеву всего наилучшего.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
13:54 Армия
Видео
Ныряя за минами: как боевые пловцы ЧФ проверяют корабли в порту Мариуполя
13:21 Армия
Видео
Рота теробороны ВСУ в полном составе покинула свои позиции в ДНР
13:10 Армия
Видео
МО РФ: до 200 военнослужащих ВСУ уничтожены высокоточными ударами в городе Чугуев
12:12 ОПК
Видео
Сложнее космоса: как тестируют реакторы для атомных подлодок
11:51 В стране и мире
Видео
В Нижегородской области пожилой водитель сбил детей на велосипедах
Популярное
Видео
Шойгу на командном пункте заслушал доклады Суровикина и Лапина о характере действий противника
Обновления в Белом доме: как теперь выглядит состав вице-премьеров РФ
Видео
Раскрыта роль Шойгу в помощи осетинским беженцам в 1992 году
Экс-спецназовец назвал способ выспаться за 10 минут
Опубликовано первое полноценное фото с телескопа James Webb
Видео
Компромат, разврат, наркотики: почему американцы считают Хантера Байдена угрозой нацбезопасности США
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.