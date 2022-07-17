МО РФ: до 200 военнослужащих ВСУ уничтожены высокоточными ударами в городе Чугуев

В результате удара уничтожены до 200 человек личного состава и свыше десятка единиц бронетанковой техники, уточнили в Минобороны РФ.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

ВКС России нанесли высокоточные удары по пункту временной дислокации 92-й механизированной бригады в городе Чугуев Харьковской области. Об этом заявил официальный представитель оборонного ведомства РФ Игорь Конашенков.

«Уничтожены до 200 человек личного состава 2-го и 3-го батальонов соединения, а также более десяти единиц бронетанковой техники», - рассказал Конашенков.

На фоне значительных потерь в рядах ВСУ нарастают случаи дезертирства, добавил официальный представитель МО РФ. Так, стрелковая рота 58-го батальона 104-й отдельной бригады территориальной обороны, находившаяся в оперативном подчинении командира 108-го батальона 10-й горно-штурмовой бригады, в районе населенного пункта Верхнекаменское Донецкой народной республики в полном составе покинула свои позиции, убыв в неизвестном направлении.

Ранее в Сети появилось видео, на котором мужчины в военной форме, представившиеся военнослужащими 71-й егерской бригады ВСУ, обращаются к президенту Украины Владимиру Зеленскому с вопросом о том, как им «воевать за страну, которой все равно». Мужчина на видео рассказал, что его с товарищами отправили на передовую без огневого прикрытия и без адекватной поддержки. После этого солдаты приняли решение покинуть свои позиции и прекратить боевые действия.

Материал подготовили: Ян Брацкий и Николай Баранов.