Военнослужащий ВС РФ объяснил, почему звук вражеского миномета на самом деле самый приятный
Старший лейтенант Александр Соболь спас боевого товарища, когда под вражеским огнем его подразделение оборудовало понтонную переправу. Об этом - в ролике, опубликованном в Telegram-канале Герои спецоперации Z.
Замком роты по военно-политической работе увидел, что у молодого человека появилось кровавое пятно. Времени на размышления не было.
«Увидел у своего товарища сзади, что у него пятно появилось. Положили его, разрезал ему штанину, обработали, первую медицинскую помощь оказали. На эмоциях все. Человек сразу не понимает. А кровь-то идет», - сказал он.
Военнослужащий ВС РФ отметил, что многих видов орудий не слышно и не видно, они дают о себе знать, только когда снаряды приземляются.
«Самый приятный из них миномет. Ты его можешь просчитать, послушать и среагировать много. Что тебе, возможно, спасет жизнь. По крайней мере, у нас, где стрелял миномет, было примерно 8-10 секунд. И мы успевали», - добавил Соболь.
Ранее в ролике этого канала рассказывалось, как герой России Александр Попов ценой своей жизни не дал украинским националистам прорвать рубеж.