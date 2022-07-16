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Военнослужащий ВС РФ объяснил, почему звук вражеского миномета на самом деле самый приятный

Анна Назайкина
11:29 16.07.2022
Он отметил, что многих видов орудий не слышно и не видно, пока их снаряды не приземлятся.
© Видео: heroesofZ, Telegram © Фото: heroesofZ, Telegram
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Старший лейтенант Александр Соболь спас боевого товарища, когда под вражеским огнем его подразделение оборудовало понтонную переправу. Об этом  - в ролике, опубликованном в Telegram-канале Герои спецоперации Z.

Замком роты по военно-политической работе увидел, что у молодого человека появилось кровавое пятно. Времени на размышления не было.

«Увидел у своего товарища сзади, что у него пятно появилось. Положили его, разрезал ему штанину, обработали, первую медицинскую помощь оказали. На эмоциях все. Человек сразу не понимает. А кровь-то идет», - сказал он.

Военнослужащий ВС РФ отметил, что многих видов орудий не слышно и не видно, они дают о себе знать, только когда снаряды приземляются.

«Самый приятный из них миномет. Ты его можешь просчитать, послушать и среагировать много. Что тебе, возможно, спасет жизнь. По крайней мере, у нас, где стрелял миномет, было примерно 8-10 секунд. И мы успевали», - добавил Соболь.

Ранее в ролике этого канала рассказывалось, как герой России Александр Попов ценой своей жизни не дал украинским националистам прорвать рубеж.

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