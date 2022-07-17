Стало известно, куда перевозил мины упавший в Греции украинский Ан-12

Ранее утверждалось, что при ЧП погибли все восемь членом экипажа.

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Потерпевший крушение в Греции украинский Ан-12 перевозил мины сербского производства, сообщил в ходе пресс-конференции заместитель председателя правительства Сербии, глава Министерства обороны Небойша Стефанович.

«Речь шла об осветительных минометных минах и учебных минах», - заявил он журналистам.

Кроме того, Стефанович назвал данные о том, что борт якобы перевозил вооружение из Сербии на Украину, злонамеренной ложной информацией. Он добавил, что покупателем являлось оборонное ведомство Бангладеш.

«Самолет вылетел из сербского Ниша в 20:40 по местному времени и перевозил 11,5 тонны продукции нашей оборонной промышленности конечному покупателю в Бангладеш», - сказал Стефанович.

О крушении украинского грузового самолета «Антонов» в греческом округе Кавала стало известно рано утром, 17 июля. При ЧП погибли все восемь членом экипажа. «Звезда» показала кадры с места крушения Ан-12 в Греции.