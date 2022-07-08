«Едут, едут БТРы»: как артисты дают концерты в поддержку военных в Донбассе

Музыканты ездят по ЛНР и ДНР не за деньги, а потому что хотят поддержать военнослужащих.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Поле, привал, концерт. По самым разным направлениям в Донбассе ездят артисты. Не за деньги: просто потому, что многие сами отсюда родом, хотя уже давно живут в России. У них был расписанный график гастролей, но эта весна перевернула все. Сейчас они здесь.

Первая группа называется довольно необычно - «Еще». Название получили очень давно: на первом концерте, когда зрители начали скандировать «Еще, еще!». Лидер сам родом из Луганска. Для него все, что сейчас здесь происходит - это личная боль и ответственность.

«Это самая благодарная публика. Серьезно. Вот, дети и военные - это самая-самая благодарная публика. Они очень искренние. Они воспринимают все так, как есть - близко. Они фальши не терпят. А это - самое главное», - рассказал лидер группы «Еще» Роман Рыкалов.

На самом деле эти музыканты всю жизнь писали песни на вполне стандартные темы: жизнь, любовь, мечты. Однако начиная с 2014-го все сильно изменилось. И песни про войну это не что-то надуманное в их творчестве - это пережитое лично и, как говорят музыканты, они здесь и сейчас просто потому, что нужны этим ребятам.

Еще одна группа называется «Зверобой». И это название вряд ли имеет отношение к роману Фенимора Купера: скорее к советским самоходкам времен Великой Отечественной.

«Мы ездим уже восьмой год, поэтому уже есть некая история такая. Подходит человек, говорит: знаете, а я вот Кожевню брал под ваши "БТРы". Люди в бой шли, понимаете, в бой шли с этими песнями», - поделился гитарист группы «Зверобой» Алексей Иовчев.

Здесь же по передовой ездит двукратный чемпион Олимпийских Игр по биатлону Сергей Чепиков. Он родом с Урала, как и большинство из наступающих на нашем направлении. Так что принимает все очень близко к сердцу.

«Очень важные акции, и очень хороший коллектив. Когда есть группа поддержки именно по музыке, песни», - отметил депутат ГД, двукратный Олимпийский чемпион Сергей Чепиков.

Концерты проходят в совершенно разных условиях. В основном это, конечно, чистое поле, но бывает и так, как сегодня - столовая бывшего детского оздоровительного центра. Но самое главное, что сейчас здесь звучит музыка для наших бойцов. И это - очень здорово.

Сергей с позывным «Седой» - представитель старинного казацкого рода, из Забайкалья. В 61 год он пришел в свой военкомат в Улан-Уде и добился права попасть сюда. По-другому просто не мог.

«В Советское время служил я на Дальнем востоке, на Тихом океане служил, на флоте. Украинцы, белорусы, армяне, таджики - мы все были вместе. Сейчас все разъединились. Все государства. Не стало того духа. И вот меня это беспокоило. Три года я думал, и вот надумал, пришел в военкомат: возьмете меня? Позвонили в Центральный военкомат - берем тебя. Два дня на сборы. Я был готов», - описал оператор дизельной установки позывной «Седой».

А пока «Седой» следит за безопасностью проведения концерта на улице, в зале звучит, пожалуй, самый известный хит, написанный еще в далеком 2015 году: «Едут, едут БТРы». Та самая песня, под которую некоторые собирали рюкзаки и шли на Донбасс добровольцами.

И вот так - по два-три концерта в день. Музыканты не пытаются сравнивать свой труд с теми, кто идет в бой. Просто, стараются делать все, чтобы этим ребятам стало хоть на минуту, хоть на час - немного легче.