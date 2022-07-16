Погибшие в авиакатастрофе мексиканские военные ловили главу наркокартеля

В результате авиакатастрофы погибли 14 из 15 военнослужащих, находившихся на борту вертолета Black Hawk.

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Погибшие в авиакатастрофе мексиканские военнослужащие ловили главу наркокартеля Рафэля Каро Кинтеро. Об этом на своей странице в Twitter сообщил президент страны Андрес Мануэль Лопес Обрадор.

В тот же день преступник был пойман полицейскими. Как считают следователи, группировка Кинтеро стоит за самыми громкими заказными убийствами. Бандиты также занимались наркоторговлей, вымогательством и похищениями.

В последней спецоперации принимали участие 15 военных на вертолете Black Hawk. Накануне в муниципалитете Лос-Мочис воздушное судно потерпело катастрофу. Погибли 14 человек.