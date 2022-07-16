Сенатор США предложил не принимать постсоветские страны в НАТО

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Американский сенатор Рэнд Пол выступил с инициативой не принимать в Североатлантический альянс постсоветские страны. После пятой волны расширения НАТО в 2004 году такими странами стали Латвия, Литва и Эстония, ранее входившие в состав СССР.

«Мы больше не можем праздно бросаться словами ради эмоциональной и политической выгоды. Когда мы обсуждаем расширение НАТО, нам должны четко дать понять, что оставшиеся страны, входившие в состав Советского Союза, не будут приняты в альянс», - приводит слова сенатора издание American Conservative.

По его мнению, официальная Москва не допустит появления на территории Финляндии определенных систем вооружения альянса. На последнем саммите НАТО, который состоялся 29 июня, было принято решение пригласить Швецию и Финляндию присоединиться к блоку.

В Кремле отметили, что дальнейшее расширение НАТО не сулит ничего хорошего Европе и что главная цель блока - конфронтация с Россией. В МИД РФ подчеркнули, что наша страна остается открытой к диалогу, но только на равноправной основе.