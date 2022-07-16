В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Сенатор США предложил не принимать постсоветские страны в НАТО

Ян Брацкий
07:54 16.07.2022
Последними принятыми в НАТО постсоветскими странами стали Латвия, Литва и Эстония.
Сенатор США предложил не принимать постсоветские страны в НАТО
© Фото: Влада на Република Северна Македонија. НАТО Самит 2021/NATO Summit 2021, CC BY-SA 4.0, Wikimedia
Читайте нас на:

Американский сенатор Рэнд Пол выступил с инициативой не принимать в Североатлантический альянс постсоветские страны. После пятой волны расширения НАТО в 2004 году такими странами стали Латвия, Литва и Эстония, ранее входившие в состав СССР.

«Мы больше не можем праздно бросаться словами ради эмоциональной и политической выгоды. Когда мы обсуждаем расширение НАТО, нам должны четко дать понять, что оставшиеся страны, входившие в состав Советского Союза, не будут приняты в альянс», - приводит слова сенатора издание American Conservative.

По его мнению, официальная Москва не допустит появления на территории Финляндии определенных систем вооружения альянса. На последнем саммите НАТО, который состоялся 29 июня, было принято решение пригласить Швецию и Финляндию присоединиться к блоку.

В Кремле отметили, что дальнейшее расширение НАТО не сулит ничего хорошего Европе и что главная цель блока - конфронтация с Россией. В МИД РФ подчеркнули, что наша страна остается открытой к диалогу, но только на равноправной основе.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
07:00 В стране и мире
Видео
ВС РФ доставили десять тонн гумпомощи жителям Лисичанска
06:45 В стране и мире
Видео
Первый в России краболов-процессор сняли с высоты птичьего полета
06:15 В стране и мире
Видео
Рухнул среди деревьев: опубликованы кадры с места падения Ан-2 на Кубани
05:45 В стране и мире
В России к концу 2022 года появится крупнейший флот грузовых БПЛА
03:23 В стране и мире
В Белом доме объявили, что Саудовская Аравия обязалась поддерживать баланс нефтяного рынка
Популярное
Обновления в Белом доме: как теперь выглядит состав вице-премьеров РФ
Видео
Раскрыта роль Шойгу в помощи осетинским беженцам в 1992 году
Экс-спецназовец назвал способ выспаться за 10 минут
Опубликовано первое полноценное фото с телескопа James Webb
Видео
Компромат, разврат, наркотики: почему американцы считают Хантера Байдена угрозой нацбезопасности США
Видео
Корреспондент показал, как ВСУ чуть не устроили катастрофический взрыв в Северодонецке
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.