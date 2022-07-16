ВС РФ доставили десять тонн гумпомощи жителям Лисичанска

Военнослужащие ЦВО раздали местным жителям средства гигиены и продуктовые наборы, в которые вошло все самое необходимое, чтобы поддержать достойный уровень жизни населения.

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Министерство обороны Российской Федерации опубликовало кадры оказания гуманитарной помощи военнослужащими Центрального военного округа (ЦВО) жителям Луганской Народной Республики. Российские военные доставили в Лисичанск около десяти тонн продовольствия.

«Сегодня российские военнослужащие привезли гуманитарную помощь в город Лисичанск. Здесь люди очень нуждаются в помощи, и, как мы узнали от них, жители по несколько месяцев, особенно пенсионеры, не получают пенсию. Мы постарались сделать для них продуктовые пакеты примерно по 10 кг и привезти средства гигиены, детские подарки и так далее. Всего около 10 тонн. Судя по реакции людей, мы сделали все правильно», - сообщил помощник командира по работе с верующими военнослужащими иерей Роман.

Военнослужащие ЦВО раздали местным жителям средства гигиены и продуктовые наборы, в которые вошло все самое необходимое, чтобы поддержать достойный уровень жизни населения: консервы, крупы, макароны, сахар, масло, чай, сладости для детей и памперсы.

«Спасибо российским военнослужащим за помощь, оказываемую людям. Сейчас хоть на рынки начали хоть что-то завозить, а до этого с продуктами проблема была. И уже достаточно долго была эта проблема. По сравнению с тем, что было, сейчас можно сказать, у нас тишина. Люди хоть уже с подвалов повылезали», - рассказал один из местных жителей Антон.

Российские военнослужащие оказывают гуманитарную помощь жителям всех населенных пунктов, которые были освобождены от Вооруженных сил Украины. Колонны гумпомощи формируются и отправляются незамедлительно, что позволяет избежать продовольственного кризиса.

«Сегодня нам мальчики привезли продукты, мы получаем. Спасибо вам. Нам сказали - берите, сколько хотите, масло, продукты, на семью, на подвал, пожалуйста, берите, кушайте», - поделилась жительница Лисичанска Анна.

Ранее телеканал «Звезда» рассказал, как военнослужащие ВС РФ помогают жителям Харьковской области, доставляя в регион гуманитарную и медицинскую помощь. Во многом благодаря именно этой поддержке сегодня в области оживают производства, люди, обеспеченные основными продуктами, возвращаются к привычной работе и налаживают в своих городах мирную жизнь.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.