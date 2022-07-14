Армия Армия Армия

Гуманитарная и медицинская помощь: как ВС РФ помогают жителям Харьковской области

Михаил Аброськин
Максим Крюков
06:50 14.07.2022
Во многом благодаря именно этой поддержке сегодня в регионе оживают производства, люди, обеспеченные основными продуктами, возвращаются к привычной работе и налаживают в своих городах мирную жизнь.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Читайте нас на:

Конвои с гуманитарной помощью в города и села Харьковской области приходят еженедельно. Все механизмы давно отлажены: прием груза, учет и сортировка проходят как по часам.

Грузовики привозят мясные и рыбные консервы, масло, соль, сахар, макароны, другие продукты. Наименования могут меняться раз от раза, в зависимости от потребностей населения. Однако неизменно более трети всех поставок занимает мука. Сегодня это, без преувеличения, самый востребованный продукт.

Из той муки, которую привозят гуманитарные конвои ВС РФ ежедневно, в городах и селах выпекают хлеб. В частности, здесь пекут по 800 буханок в сутки.

Первыми гуманитарные грузы получают медицинские стационарные больницы. Как говорят сами работники медучреждений, в прежнее время о таком разнообразии продуктов и их запасах они даже и не мечтали. Украинские власти не обеспечивали и половину нормы питания больных. Теперь, когда Россия помогает, все стало иначе.

«У нас проявилась гречка, у нас ее не было. У нас появилось пшено, спагетти. У нас его вообще никогда не было даже, сейчас у нас спагетти, тушенка у нас была, но у нас была от 25 до 50 грамм, а сейчас она - 100 грамм», - рассказала шеф-повар Светлана.

Есть еще один вид гуманитарной помощи, который едва ли не важнее помощи продуктовой. Это медикаменты. На складах есть практически все то же, что и в аптеках: витамины, несложные обезболивающие, антибиотики, препараты от простуды. Также здесь есть и специфичные препараты для людей с заболеваниями щитовидной железы и для диабетиков.

Часть препаратов сразу передают в местные медучреждения. Остальное на гуманитарных пунктах и в полевых госпиталях распределяют российские военные врачи Западного военного округа. Они же оказывают всю необходимую помощь тем, кто в ней нуждается.

«Полевой госпиталь развернут здесь на базе помещения, приспособленного к оказанию медицинской помощи местным жителям, которые обращаются в принципе каждый день. Медикаментов достаточно, в целом, оказание помощи происходит по нескольким профилям - это хирургический профиль, терапевтический профиль, при необходимости можем оказать помощь раненым и пострадавшим», - отметил военный врач Алексей.

Ежемесячно в Харьковскую область от России поступают несколько сотен тонн гуманитарных грузов. Во многом благодаря именно этой поддержке сегодня в регионе оживают производства, люди, обеспеченные основными продуктами, возвращаются к привычной работе и налаживают в своих городах мирную жизнь.

Ранее телеканал «Звезда» рассказал, как в освобожденный Лисичанск доставили более 50 тонн гумпомощи от РФ. Всего в город прибыли 26 грузовиков. Привезли крупы, сахар, подсолнечное масло, консервы и медикаменты.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
05:50 Армия
Видео
Под надежным прикрытием: кадры боевой работы вертолетов Ка-52 и ЗРПК «Панцирь-С1»
02:33 В стране и мире
Reuters: из седьмого пакета санкций против РФ уберут ограничения на газ
23:00 В стране и мире
Видео
Тушите свет: как в Европе пытаются экономить энергию в преддверии суровой зимы
04:22 В стране и мире
В Роскосмосе рассказали о расположении Российской орбитальной станции
23:39 В стране и мире
ВСУ снова обстреляли Новую Каховку в Херсонской области
Популярное
Экс-спецназовец назвал способ выспаться за 10 минут
Опубликовано первое полноценное фото с телескопа James Webb
Видео
Компромат, разврат, наркотики: почему американцы считают Хантера Байдена угрозой нацбезопасности США
Видео
Корреспондент показал, как ВСУ чуть не устроили катастрофический взрыв в Северодонецке
МО РФ: украинские боевики заминировали обочины дороги между Красным Подом и Радушным в Днепропетровской области
Видео
МО РФ: под Одессой уничтожены две украинские установки Harpoon, полученные из Британии
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.