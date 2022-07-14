Гуманитарная и медицинская помощь: как ВС РФ помогают жителям Харьковской области

Во многом благодаря именно этой поддержке сегодня в регионе оживают производства, люди, обеспеченные основными продуктами, возвращаются к привычной работе и налаживают в своих городах мирную жизнь.

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Конвои с гуманитарной помощью в города и села Харьковской области приходят еженедельно. Все механизмы давно отлажены: прием груза, учет и сортировка проходят как по часам.

Грузовики привозят мясные и рыбные консервы, масло, соль, сахар, макароны, другие продукты. Наименования могут меняться раз от раза, в зависимости от потребностей населения. Однако неизменно более трети всех поставок занимает мука. Сегодня это, без преувеличения, самый востребованный продукт.

Из той муки, которую привозят гуманитарные конвои ВС РФ ежедневно, в городах и селах выпекают хлеб. В частности, здесь пекут по 800 буханок в сутки.

Первыми гуманитарные грузы получают медицинские стационарные больницы. Как говорят сами работники медучреждений, в прежнее время о таком разнообразии продуктов и их запасах они даже и не мечтали. Украинские власти не обеспечивали и половину нормы питания больных. Теперь, когда Россия помогает, все стало иначе.

«У нас проявилась гречка, у нас ее не было. У нас появилось пшено, спагетти. У нас его вообще никогда не было даже, сейчас у нас спагетти, тушенка у нас была, но у нас была от 25 до 50 грамм, а сейчас она - 100 грамм», - рассказала шеф-повар Светлана.

Есть еще один вид гуманитарной помощи, который едва ли не важнее помощи продуктовой. Это медикаменты. На складах есть практически все то же, что и в аптеках: витамины, несложные обезболивающие, антибиотики, препараты от простуды. Также здесь есть и специфичные препараты для людей с заболеваниями щитовидной железы и для диабетиков.

Часть препаратов сразу передают в местные медучреждения. Остальное на гуманитарных пунктах и в полевых госпиталях распределяют российские военные врачи Западного военного округа. Они же оказывают всю необходимую помощь тем, кто в ней нуждается.

«Полевой госпиталь развернут здесь на базе помещения, приспособленного к оказанию медицинской помощи местным жителям, которые обращаются в принципе каждый день. Медикаментов достаточно, в целом, оказание помощи происходит по нескольким профилям - это хирургический профиль, терапевтический профиль, при необходимости можем оказать помощь раненым и пострадавшим», - отметил военный врач Алексей.

Ежемесячно в Харьковскую область от России поступают несколько сотен тонн гуманитарных грузов. Во многом благодаря именно этой поддержке сегодня в регионе оживают производства, люди, обеспеченные основными продуктами, возвращаются к привычной работе и налаживают в своих городах мирную жизнь.

Ранее телеканал «Звезда» рассказал, как в освобожденный Лисичанск доставили более 50 тонн гумпомощи от РФ. Всего в город прибыли 26 грузовиков. Привезли крупы, сахар, подсолнечное масло, консервы и медикаменты.