В России к концу 2022 года появится крупнейший флот грузовых БПЛА

Беспилотные вертолеты предназначены для доставки посылок и грузов массой до 100 килограммов на дальние расстояния.

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В России до конца этого года появится один из крупнейших в мире флотов грузовых беспилотных авиасистем. Об этом сообщила пресс-служба Национальной технологической инициативы (НТИ) на Всероссийском проектно-образовательном интенсиве «Архипелаг-2022».

«До конца 2022 года в России появится один из крупнейших в мире флотов грузовых БАС из 35 беспилотных вертолетов для доставки посылок и грузов массой до 100 килограммов на дальние расстояния», - приводят сообщение РИА Новости.

По информации НТИ, первые полеты беспилотников начнутся уже в июле этого года.

«Уже заключен контракт с "Газпром нефть-Снабжение"», - сказал заместитель генерального директора по развитию компании «Авиателекоминвест» Андрей Потемкин.

Он добавил, что в ближайшее время в РФ начнет работу независимая от иностранных комплектующих и компонентов компания, которая и продолжит развивать флот беспилотников. Также планируется, что эта организация будет заниматься разработкой технологий интеграции беспилотных аппаратов в единое воздушное пространство.

Ранее телеканал «Звезда» рассказал, как устроен российский «думающий» беспилотник С-70 «Охотник». Самый серьезный прорыв в разработке С-70 - внедрение в контур управления машины элементов искусственного интеллекта.