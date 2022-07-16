Глава МИД Британии рассказала «рецепт независимости от российского газа»

© Фото: Matt Cetti-Roberts, ZUMAPRESS.com, Global Look Press

Глава Министерства иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что в стране нужно развивать атомную энергетику. Это якобы необходимо для создания энергетической независимости от России, в том числе и от ее газа.

«Мы также должны строить больше атомных электростанций, и мы также должны производить больше малых модульных реакторов. Это к тому же добавит новых рабочих мест», — заявила дипломат в ходе предвыборных теледебатов кандидатов на пост премьер-министра на канале Channel 4.

Напомним, что Лиз Трасс является одним из пяти кандидатов на пост премьер-министра. Ее соперниками стали экс-глава минфина Риши Сунак, замминистра по международной торговле Пенни Мордонт, председатель комитета палаты общин Том Тугендхат и бывшая замминистра по делам женщин и равноправия Кеми Баденок.

Предыдущий премьер-министра Великобритании Борис Джонсон покинул свой пост 7 июля. Это событие вызвало беспокойство в украинском обществе.