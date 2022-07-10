В Киеве заявили, что «очень обеспокоены» отставкой Джонсона

Украинский политик Совсун констатировала поддержку Борисом Джонсоном ее страны, за что тот снискал звание «большого друга Украины».

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По сообщению СМИ Великобритании, украинское общество весьма обеспокоено уходом в отставку британского премьер-министра Бориса Джонсона. С данным заявлением выступила политический деятель Инна Совсун. Ее слова публикует издание Daily Mail.

Совсун сообщила, что понимает, что к Джонсону в мире отношение неоднозначное, но на Украине политиков оценивают только с одной позиции.

«Я понимаю, что есть разные оценки самого Бориса Джонсона, и люди смотрят на него очень по-разному, но мы в Украине сейчас смотрим на разных западных политиков с одной точки зрения: уровня поддержки Украины. Мы очень обеспокоены тем, продолжится ли эта политика правительства Великобритании», - приводит газета слова представителя киевских властей.

Также Инна Совсун констатировала поддержку Джонсоном украинской стороны, за что тот снискал звание «большого друга Украины».

«Он действительно обеспечивал поддержку, политическую поддержку страны. Он был очень откровенен, всегда был на стороне Украины. И в этом смысле Борис Джонсон, конечно же, был большим другом Украины», - рассказала политик Совсун.

Вместе с тем, она выразила надежду, что новый премьер будет так же «публично поддерживать Украину».

Ранее, 7 июля, Борис Джонсон в разговоре с украинским президентом Зеленским заявил, что Лондон продолжит поставки вооружения Киеву вне зависимости от того, кто занимает пост премьер-министра Соединенного Королевства. До этого Джонсон заявил, что принял решение покинуть пост лидера Консервативной партии Великобритании.