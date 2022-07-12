МВД разработало законы об ответственности за пропаганду наркотиков в Интернете

Их уже внесли на рассмотрение в правительство.

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Министерство внутренних дел России разработало законопроекты об уголовной ответственности за пропаганду наркотиков в Интернете. Их подготовили во исполнение поручений президента Владимира Путина и уже внесли на рассмотрение в правительство.

Предполагается, что изменения внесут в уголовный кодекс, в кодекс об административных правонарушениях и в федеральный закон «О наркотических средствах и психотропных веществах». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД РФ.

Напомним, в феврале прошлого года в России уже приняли закон, вводящий до 15 лет лишения свободы за склонение в Интернете к употреблению наркотиков. Соответствующие изменения внесли в ст.230 УК РФ.

Тогда же Владимир Путин призвал вывести борьбу с наркобизнесом на новый уровень, а также ликвидировать все подпольные каналы наркотрафика. Он также отметил, что отметил, что за последние 10 лет количество официально зарегистрированных потребителей наркотиков сократилось более чем на четверть.