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Экс-глава Роскосмоса рассказал о процессе сборки межпланетной станции

Максим Крюков
03:58 16.07.2022
Также Дмитрий Рогозин сообщил, что в будущем планируются перелеты в дальний космос, которые будут осуществляться на космических кораблях, пристыкованных к силовым установкам, таким как «Зевс», только имеющим более совершенные характеристики.
Экс-глава Роскосмоса рассказал о процессе сборки межпланетной станции
© Фото: Роскосмос
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В перспективе некоторые модули Российской орбитальной служебной станции будут пристыковываться к ядерному буксиру «Зевс» в целях отработки сборки межпланетных станций. Об этом рассказал Дмитрий Рогозин, который ранее занимал должность главы госкорпорации «Роскосмоса».

«В будущем отдельные модули Российской орбитальной служебной станции мы будем просто поднимать до орбиты "Зевса" и они будут прообразом некой станции, типа корабля, которую "Зевс" будет толкать на необходимое расстояние», - приводят его слова РИА Новости.

Также он сообщил, что в будущем планируются перелеты в дальнее космическое пространство, которые будут осуществляться на космических кораблях, пристыкованных к силовым установкам, таким как «Зевс», только имеющим более совершенные характеристики.

По словам Рогозина, корабли будут похожи не на те аппараты, которые используются при осуществлении полетов на Международную космическую станцию, а на полноценные станции, имеющие системы жизнеобеспечения, регенерации воды, воздуха, питания для максимально комфортного пребывания в космосе.

Ранее Дмитрий Рогозин рассказал, что ракетно-космическая корпорация «Энергия» готовит эскизный проект Российской орбитальной служебной станции, которая должна прийти на смену МКС. Его разработка должна завершиться в третьем квартале следующего года. Предполагается, что новая станция может разместится на той же орбите, с которой ядерный буксир «Зевс» будет отправлять корабли к Луне и в дальний космос, чтобы космонавты могли обслуживать его.

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