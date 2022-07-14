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В Роскосмосе рассказали о расположении Российской орбитальной станции

Сергей Лебедев
04:22 14.07.2022
Ее планируется вывести на ту же орбиту, с которой ядерный буксир «Зевс» будет отправлять корабли к Луне.
В Роскосмосе рассказали о расположении Российской орбитальной станции
© Фото: Роскосмос
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Ракетно-космическая корпорация «Энергия» готовит эскизный проект Российской орбитальной служебной станции, которая должна прийти на смену МКС. Его разработка должна завершиться в третьем квартале следующего года. Предполагается, что новая станция может разместится на той же орбите, с которой ядерный буксир «Зевс» будет отправлять корабли к Луне и в дальний космос, чтобы космонавты могли обслуживать его. Об этом сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

«В этой связи станция имеет функционал по обслуживанию «Зевса», обеспечение и раскрытия его панелей, и одновременно доставку к нему того, что нужно буксировать. Естественно, в нерабочем для реактора состоянии. Тогда у этой станции приобретается еще одно уникальное предназначение», — сказал РИА Новости гендиректор госкорпорации.

Ранее Дмитрий Рогозин говорил, что космонавты смогут на пилотируемом корабле перемещаться между орбитальной станцией и ядерным буксиром «Зевс», чтобы контролировать его сборку.

Напомним, макет ядерного буксира Роскосмос представил еще в прошлом году. Аппарат предназначен для полетов к Луне и планетам Солнечной системы.

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