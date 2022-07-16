Стала известна причина смерти первой жены Трампа

Не исключено, что Ивана могла умереть из-за неудачного падения с лестницы.

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Причиной смерти первой жены бывшего американского президента Дональда Трампа Иваны стал несчастный случай. Тело женщины с травмами туловища нашли возле лестницы на первом этаже ее дома в Верхнем Ист-Сайде в Манхэттене.

Не исключено, что Ивана Трамп могла умереть из-за неудачного падения. Об этом со ссылкой на заявление главного судмедэксперта Нью-Йорка сообщила газета New York Times.

Напомним, что бывшая супруга экс-президента умерла 13 июля в возрасте 73 лет. Свои соболезнования по поводу случившегося выразил Дональд Трамп.

Он назвал Ивану замечательной, красивой и удивительной женщиной. С его слов, ее гордостью и радостью были трое ее детей: Дональд-младший, Иванка и Эрик.