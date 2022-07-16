Marca: Рики Мартину грозит 50 лет тюрьмы за насилие над племянником

В случае, если вина известного исполнителя будет доказана, то, согласно суровому пуэрто-риканскому законодательству, ему может грозить до 50 лет тюремного заключения.

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Племянник пуэрто-риканского певца Рики Мартина Деннис Ядиэль Санчес рассказал, что он подвергся психологическому и физическому насилию со стороны знаменитого дяди. Об этом пишет испанская газета Marca, ссылаясь на заявление Денниса. По словам 21-летнего юноши, их отношения продлились около семи месяцев.

В случае, если вина известного исполнителя будет доказана, то, согласно суровому пуэрто-риканскому законодательству, ему может грозить до 50 лет тюремного заключения.

Команда адвокатов артиста выстраивает защиту в ответ на обвинения родственника подзащитного. Сообщается, что судебный процесс должен начаться 21 июля, в тот же день Деннис Ядиэль Санчес ответит перед судом. Защитники Рики Мартина заявили, что племянник сам был недавно осужден женщиной, которая обвинила его в домогательствах.

«Мы уверены, что когда в этом вопросе станут известны истинные факты, наш клиент Рики Мартин будет полностью оправдан», - ответили юристы поп-звезды 1990-х.

Ранее в США юристы одной из фирм обратились в Верховный суд округа Сан-Франциско с иском к Uber. Адвокаты объяснили, что защищают интересы 550 женщин, подвергшихся сексуальным домогательствам и насилию со стороны таксистов, которые работают с данным приложением.