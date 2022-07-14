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В США 550 женщин обратились в суд из-за насилия со стороны таксистов Uber

Анна Назайкина
11:03 14.07.2022
Как утверждается, американки в разных штатах страны были похищены или изнасилованы, а также подвергались преследованию со стороны водителей, которые работают с данным агрегатором.
В США 550 женщин обратились в суд из-за насилия со стороны таксистов Uber
© Фото: Reporters, ZUMAPRESS, globallookpress
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В США юристы одной из фирм обратились в Верховный суд округа Сан-Франциско с иском к Uber. Адвокаты объяснили, что защищают интересы 550 женщин, подвергшихся сексуальным домогательствам и насилию со стороны таксистов, которые работают с данным приложением, сообщает телеканал CNBC.

Документ был подан в суд накануне, 13 июля. В нем утверждается, что американки в разных штатах страны были похищены или изнасилованы, а также подвергались преследованию со стороны водителей, которые работают с данным агрегатором.

По заявлению юристов, они представляют интересы 550 американок, а еще 150 обращений подобного рода в настоящий момент находятся на стадии активного расследования. Было отмечено, что нападения на клиенток все еще продолжаются, несмотря на то что о данной проблеме стало известно еще восемь лет назад.

«Хотя компания признала этот кризис сексуального насилия в последние годы, ее фактическая реакция была медленной и неадекватной с ужасающими последствиями», - приводятся слова сооснователя юрфирмы Адама Слейтера.

Ранее стало известно, что французские лидеры сразу нескольких политических партий выступили с требованием, чтобы президент страны Эммануэль Макрон ушел в отставку, что связано с лоббированием интересов американской компании Uber. Скандал разразился после того, как было опубликовано расследование британской газеты The Guardian.

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