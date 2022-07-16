Тони Блэр заявил о конце эры доминирования Запада в мире

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Бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр заявил о конце эры доминирования Запада. В ходе лекции на заседании Фонда Дитчли он выявил связь между изменениями в мире и ситуацией на Украине, а также отметил быстрый рост влияния Китая, как «второй мировой державы».

По словам Тони Блэра, теперь странам Запада придется увеличивать свои военные бюджеты и выстраивать связи с развивающимися странами. Он также добавил, что крупнейшее геополитическое изменение столетия произойдет именно в Китае.

«Даже если отложить в сторону Тайвань, то реальность заключается в том, что Китай под руководством Си Цзиньпина конкурирует за влияние. Причем это делается достаточно агрессивно», - передает слова экс-премьера боснийский портал Index HR.

Напомним, накануне глава МИД Великобритании и кандидат в премьер-министры страны рассказала «рецепт независимости от российского газа». По словам Лиз Трасс, в стране необходимо развивать атомную энергетику.