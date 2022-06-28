Момент обрушения башенного крана в Пензе попал на видео
На данный момент информации о пострадавших не поступало.
© Видео: @i_love_penza, Вконтакте © Фото: @i_love_penza, Вконтакте
В Пензе на одной из строительных площадок кран упал на будку охранника. Видео происшествия появилось в соцсетях.
По словам очевидцев, в понедельник в городе прошел мощный ливень со штормом. По сообщениям местных СМИ, информации о пострадавших не поступало.
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика