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Момент обрушения башенного крана в Пензе попал на видео

Виктория Ивашечкина
00:15 28.06.2022
На данный момент информации о пострадавших не поступало.
© Видео: @i_love_penza, Вконтакте © Фото: @i_love_penza, Вконтакте
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В Пензе на одной из строительных площадок кран упал на будку охранника. Видео происшествия появилось в соцсетях.

По словам очевидцев, в понедельник в городе прошел мощный ливень со штормом. По сообщениям местных СМИ, информации о пострадавших не поступало.

© @i_love_penza, Вконтакте

Строительный кран, судя по опубликованным кадрам, во время падения оборвал линию электропередач, из-за чего фонарь, находящийся рядом, погас. На месте происшествия продолжают работать специальные службы.

В феврале строительный кран упал на строящийся дом из-за сильного урагана в Кракове. В результате происшествия двое погибли, двое получили ранения.

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