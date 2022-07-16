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Грузовой космический корабль Cargo Dragon состыковался с МКС

Виктория Ивашечкина
22:05 16.07.2022
Запуск был запланирован на начало июня, но неоднократно откладывался из-за различных технических неполадок.
Грузовой космический корабль Cargo Dragon состыковался с МКС
© Фото: SpaceX, Twitter
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Грузовой космический корабль Cargo Dragon 2 компании SpaceX произвел стыковку с Международной космической станцией (МКС). Трансляция велась на сайте Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA). 

В четверг грузовой корабль стартовал с площадки Космического центра имени Джона Кеннеди. Космическое судно состыковалось с орбитальной станцией в автономном режиме в 11:21 по местному времени (18:21 мск).

Запуск изначально был запланирован на начало июня, но неоднократно откладывался из-за различных технических неполадок. Dragon в рамках 25-й коммерческой миссии SpaceX по пополнению запасов на МКС доставил примерно три тонны грузов.

В начале мая корабль Crew Dragon-3 компании SpaceX вернулся на Землю. Космическую миссию выполняли американцы Раджа Чари, Томас Маршберн и Кайла Бэррон, а также немец Маттиас Маурер. Вернувшийся на Землю экипаж провел на МКС полгода.

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