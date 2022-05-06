Корабль Crew Dragon-3 с экипажем вернулся на Землю

Космическую миссию выполняли четыре астронавта из США и Германии. Корабль успешно приводнился у побережья штата Флорида.

© Видео: SpaceX, Twitter © Фото: SpaceX, Twitter

Американский космический корабль Crew Dragon-3 компании SpaceX вернулся на Землю. Приблизительно сутки назад он отстыковался от Международной космической станции (МКС). Трансляцию возвращения вели Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) и SpaceX.

Около 7:37 утра по московскому времени корабль вошел в плотные слои атмосферы. Спустя несколько минут были выпущены его основные парашюты. Далее следовало приводнение, которое произошло в Атлантическом океане у Флориды.

Космическую миссию выполняли американцы Раджа Чари, Томас Маршберн и Кайла Бэррон, а также немец Маттиас Маурер. Вернувшийся на Землю экипаж провел на МКС полгода.

28 апреля им на смену на Международную космическую станцую прибыл другой экипаж. В состав новой группы вошли астронавты NASA Челл Линдгрен, Роберт Хайнс, Джессика Уоткинс и одна представительница Европейского космического агентства Саманта Кристофоретти. Предполагается, что они проведут на МКС также около шести месяцев.

Напомним, в конце апреля компания SpaceX перенесла возвращение туристов с Международной космической станции.Проблемы с их доставкой на Землю возникли из-за плохих погодных условий, говорится на сайте американской компании.