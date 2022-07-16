МО РФ: в приюте в Славянске националисты удерживают десятки детей и воспитателей

Боевики оборудовали казарму и опорный пункт в учреждении.

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В Минобороны России заявили, что в приюте в ДНР в Славянске украинские националисты удерживают десятки детей и воспитателей.

«В социальном приюте для детей "Паруса Надежды" боевики нацформирований оборудовали казарму и опорный пункт, в подвале здания в качестве "живого щита" насильно удерживаются воспитатели с детьми», - подчеркнул в ходе брифинга начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Он также сообщил, что в Одессе на территории школы № 100 подразделения ВСУ разместили бронетехнику, тяжелую артиллерию и РСЗО. По периметру школы выставили блокпосты.

Ранее сообщалось, что неонацисты оборудовали огневые позиции в школе Змиева Харьковской области. Также сообщалось, что в подвале здания был размещен склад боеприпасов.

Материал подготовила Виктория Ивашечкина.