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ВСУ обстреляли Петровский район Донецка

Виктория Ивашечкина
22:23 16.07.2022
По последним данным, украинские военные выпустили еще семь мин калибром 120 мм по данной местности.
ВСУ обстреляли Петровский район Донецка
© Фото: Константин Михальчевский, РИА Новости
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ВСУ обстреляли Петровский район Донецка, выпустив пять снарядов калибром 122 мм. Об этом сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«Зафиксирован обстрел по направлению: 21:25 - н.п. Марьинка - г. Донецк (Петровский р-н): выпущено 5 снарядов калибром 122 мм», - сказано в заявлении, опубликованном в Telegram-канале представительства. 

По последним данным, в 21:32 украинские войска выпустили еще семь мин калибром 120 мм по Петровскому району Донецка.

Ранее сообщалось, что ВСУ обстреляли Кировский район Донецка, выпустив четыре снаряда калибром 155 миллиметров. Кроме того, украинскими военными было выпущено десять ракет из БМ-21 «Град».

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