МО РФ: ВСУ разместили бронетехнику, тяжелую артиллерию и РСЗО на территории школы в Одессе

По словам начальника НЦУО РФ Михаила Мизинцева, подходы к школе были умышленно заминированы.

© Фото: Алексей Иванов ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Бронетехнику, тяжелую артиллерию и РСЗО разместили на территории школы в Одессе украинские боевики. Об этом на брифинге сообщил начальник Национального центра управления обороной (НЦУО) РФ Михаил Мизинцев.

«В Одессе на территории школы № 100 (ул. Верненская) подразделения ВСУ разместили бронетехнику, тяжелую артиллерию и РСЗО, по периметру учебного заведения выставили блокпосты», - сказал он.

По его словам, подходы к школе были умышленно заминированы. Однако население об этом умышленно не уведомили, уточнил Мизинцев.

Начальник НЦУО также рассказал, что в Полтавке Запорожской области украинские боевики заминировали автомобильный мост для очередного обвинения России.

Материал подготовила Анна Касаткина.