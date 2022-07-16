МО РФ: в Полтавке украинские боевики заминировали автомобильный мост для обвинения России.

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В Минобороны России заявили, что в Полтавке Запорожской области украинские боевики заминировали автомобильный мост для очередного обвинения России.

«Боевики заминировали автомобильный мост через реку Янчур, который они намерены взорвать и обвинить российские Вооруженные Силы в якобы неизбирательных ударах по объектам транспортной инфраструктуры«, - отметил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Он подчеркнул, что данная провокация будет освещаться в украинских и западных СМИ по отработанному сценарию.

Накануне Михаил Мизинцев сообщал о том, что ВСУ обстреляли центральный рынок в Славянске для обвинения ВС РФ в якобы неизбирательных ударах.

Материал подготовила Виктория Ивашечкина.