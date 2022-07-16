Один человек погиб при сходе вагонов с рельсов под Тулой
Проверку по факту происшествия проводит прокуратура.
© Фото: Московская межрегиональная транспортная прокуратура
В Тульской области сошли с рельсов груженные металлом вагоны, в результате один человек погиб. Об этом сообщает пресс-служба Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.
Инцидент произошел около 15 часов 20 минут в районе станции Полунино на перегоне Узловая-3 - Жданка.
«Произошел сход нескольких вагонов грузового поезда с металлом. В связи с инцидентом один человек погиб, временно приостановлено движение поездов на вышеуказанном участке», - говорится в сообщении.
Прокуратура проводит проверку по факту происшествия. В последствии будут установлены причины инцидента и приняты меры реагирования.
Ранее в Красноярском крае с рельсов сошли восемь вагонов с углем.