Один человек погиб при сходе вагонов с рельсов под Тулой

© Фото: Московская межрегиональная транспортная прокуратура

В Тульской области сошли с рельсов груженные металлом вагоны, в результате один человек погиб. Об этом сообщает пресс-служба Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

Инцидент произошел около 15 часов 20 минут в районе станции Полунино на перегоне Узловая-3 - Жданка.

«Произошел сход нескольких вагонов грузового поезда с металлом. В связи с инцидентом один человек погиб, временно приостановлено движение поездов на вышеуказанном участке», - говорится в сообщении.

Прокуратура проводит проверку по факту происшествия. В последствии будут установлены причины инцидента и приняты меры реагирования.

Ранее в Красноярском крае с рельсов сошли восемь вагонов с углем.