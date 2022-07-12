Восемь вагонов с углем сошли с рельсов под Красноярском

В результате инцидента никто не пострадал, на график движения поездов случившееся не повлияло.

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Восемь вагонов с углем сошли с рельсов в Красноярском крае. Инцидент произошел рано утром на станции Чернореченская, сообщается на официальном сайте Красноярской железной дороги.

«12 июля, в 06:28 по местному времени, на станции Чернореченская двухпутного электрифицированного участка Красноярск-Ачинск произошел сход 8 вагонов грузового поезда, перевозившего уголь, без опрокидывания», - говорится в сообщении.

Сообщается, что в результате инцидента угрозы экологии нет, никто при сходе вагонов с рельсов не пострадал, устанавливаются причины произошедшего.