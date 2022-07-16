Мантуров совершил первую рабочую поездку в качестве вице-премьера

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Вице-премьер, глава Минпромторга РФ Денис Мантуров посетил с визитом Нижегородскую область - это его первая поездка в качестве зампреда правительства. Мантуров побывал на производственной площадке завода 70-летия Победы.

Предприятие производит оборонно-промышленную продукцию, в том числе, ствольное артиллерийское вооружение для Сухопутных войск и ВМФ России, а также гражданскую технику.

Вице-премьеру показали полнофункциональный прототип российского электрокроссовера E-Neva. Мантуров прокатился на машине по цеху. Кроме того, министр оценил мощности завода и разрабатываемое высокотехнологичное оборудование для различных отраслей отечественной промышленности, в том числе нефтегазовой. Предприятие сейчас активно работает над импортозамещением.

Государственная дума РФ на внеочередном заседании 15 июля утвердила Мантурова на пост вице-премьера - министра промышленности и торговли. Перед этим президент Владимир Путин подписал указ, утверждающий новую должность в правительстве. рассмотреть кандидатуру Мантурова в ГД в связи с этим предложил премьер-министр Михаил Мишустин.