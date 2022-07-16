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Музейно-храмовый комплекс ВС РФ принял трехмиллионного посетителя

Виктория Ивашечкина
20:25 16.07.2022
Семье Петровых из Подмосковья в торжественной обстановке вручили сертификаты.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Музейно-храмовый комплекс Вооруженных сил России торжественно принял трехмиллионного посетителя. Им стал житель подмосковного Подольска.

«Мы очень давно хотели с семьей посетить этот комплекс. И все подбирали, чтобы была хорошая погода, вот все-таки сегодня решили выбраться сюда. Для нас было очень большой неожиданностью что попали», - рассказал Андрей Петров.

Семье Петровых вручили сертификаты. В любой день они смогут приехать и пройти с экскурсоводом по Дороге памяти, подняться на колокольню, пострелять из холостого оружия, покататься на квадроциклах и других аттракционах. Трансфер гостей также взяла на себя администрация комплекса.

Ранее сообщалось, что сербские ветераны передали икону «Ясеновацких новомучеников» Главному храму ВС РФ. Кроме этого, после Божественной литургии делегацией была передана книга, в которой собран фактический материал о зверствах фашистов в годы Второй мировой войны по уничтожению мирных жителей на территории Югославии.

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