Музейно-храмовый комплекс ВС РФ принял трехмиллионного посетителя

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Музейно-храмовый комплекс Вооруженных сил России торжественно принял трехмиллионного посетителя. Им стал житель подмосковного Подольска.

«Мы очень давно хотели с семьей посетить этот комплекс. И все подбирали, чтобы была хорошая погода, вот все-таки сегодня решили выбраться сюда. Для нас было очень большой неожиданностью что попали», - рассказал Андрей Петров.

Семье Петровых вручили сертификаты. В любой день они смогут приехать и пройти с экскурсоводом по Дороге памяти, подняться на колокольню, пострелять из холостого оружия, покататься на квадроциклах и других аттракционах. Трансфер гостей также взяла на себя администрация комплекса.

Ранее сообщалось, что сербские ветераны передали икону «Ясеновацких новомучеников» Главному храму ВС РФ. Кроме этого, после Божественной литургии делегацией была передана книга, в которой собран фактический материал о зверствах фашистов в годы Второй мировой войны по уничтожению мирных жителей на территории Югославии.