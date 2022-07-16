Тяжелые гусеницы по бездорожью: кадры работы «Гвоздик» на Авдеевском направлении

© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Наступающие силы российских военных и бойцов Народной милиции на Авдеевском направлении поддерживают артиллеристы. В их арсенале самоходные «Гвоздики». Шансов противнику они не оставляют - точно отработав цели в одном месте, тут же передислоцируются.

Вместе с бойцами НМ ДНР на самоходной артиллерийской установке 2С-1 «Гвоздика» мы выдвигаемся на огневые позиции. Скорость, маневренность, проходимость - вот лишь некоторые преимущества этой гусеничной САУ.

«Гвоздика» общей массой в более чем 15 тонн, неприхотлива к любому грунту. Тяжелые гусеницы и бездорожье рассекают как мягкое масло. А уж по трассе САУ может развить скорость до 60 километров в час. Артиллеристы на броне в приподнятом настроении. Большой палец вверх: они не сомневаются, что боевая задача как всегда будет выполнена.

Водитель дает задний ход - САУ занимает позицию. Осталось направить орудие на цель - в этом помогает буссоль. Пара минут и букеты «Гвоздик» в виде 122-х миллиметровых снарядов обрушиваются на позиции ВСУ.

Поддержать наступающую пехоту Союзных сил, здесь, на Авдеевском направлении. Такая задача сегодня стоит перед расчетами. САУ бьет прицельно, не оставляя никаких шансов ни живой силе, ни боевой технике противника.

Более полукилометра в секунду - с такой скоростью снаряды летят, чтобы крушить батареи противника, пробивают броню танков и ровняют с землей минометные точки противника.

Пушка опускается - это значит, что пора срочно менять позиции. Артиллеристы задерживаются лишь на несколько секунд, чтобы взять на броню журналистов.

«Гвоздики» успешно отработали по целям. Теперь мы быстро покидаем это место. Потому что противник в любую минуту может открыть ответный огонь.

Внимательный взгляд в небо - артиллеристы понимают, что прямо сейчас за движущейся Гвоздикой сверху может наблюдать беспилотник ВСУ. Но, кажется, обошлось: над нами чисто.

Позывной «Бона», ему скоро пятьдесят. На фронте уже восемь лет. Начинал в пехоте пулеметчиком. Родом из Красноярского края, «Бона» почти всю жизнь прожил в Харькове. И тогда, в 2014 году, не стал мириться с госпереворотом на Украине - пополнил ряды противников Майдана. И лишь чудом избежал ареста.

«Боне» и его расчету опять пора на позиции. Но боец успевает через нас передать весточку сестре. Она живет в России и уже много месяцев не слышала голос брата.

Ранее корреспондент «Звезды» показал Донецк под огнем ВСУ. В результате обстрела есть погибшие и раненые, повреждены рынок и жилые дома. С самого утра 16 июля обстреливаются несколько районов: Кировский, Киевский и Петровский.

Материал подготовили Виктория Ивашечкина, Андрей Лазарев, Николай Баранов.