Хаотичные обстрелы: корреспондент «Звезды» показал Донецк под огнем ВСУ

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) с ночи не прекращают обстреливать Донецкую народную республику. В результате есть погибшие и раненые, повреждены рынок и жилые дома.

«Столб черного едкого дыма сейчас поднимается в небо надо Донецком. Похожая картина сейчас не редкость сразу для нескольких районов города, которые хаотично обстреливаются артиллерией ВСУ. Только за сегодня зафиксировано пять человек раненых, в том числе, один ребенок, которые сейчас госпитализированы. Три человека, к сожалению, погибли», - передает с места корреспондент «Звезды».

С самого утра обстреливаются несколько районов: Кировский, Киевский и Петровский. Ночью один из снарядов попал в рынок, его помещения сгорели. Кроме того, под обстрелами и пригороды - Макеевка и Горловка, ВСУ стреляют из «Градов», а также снарядами натовского образца калибром 155 миллиметров.