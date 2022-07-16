Пострадали десятки домов: последствия обстрела ВСУ Скарговки и Стаханова

Несколько ракет попали в продовольственный склад и прилегавший к нему строительный рынок.

© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

ВСУ обстреляли поселок Скарговка и Стаханов. В городе двое раненых, разрушены четыре жилых дома, еще 29 повреждены.

Огонь по мирному населению Донбасса усилился после того, как ВСУ получили американские установки Хаймарс с управляемыми ракетами. Каждая из них разлетается на сотни поражающих элементов в радиусе километра.

Выбитые стекла, разрушенные и выгоревшие дотла дома, обугленные машины. Это результат вчерашнего обстрела Стаханова украинскими националистами. Под ракетный удар попали десятки домов на семи улицах города.

Несколько ракет попали в продовольственный склад и прилегавший к нему строительный рынок. Оба строения и находившиеся на территории автомобили уничтожены.

Обстрелы мирных городов Донбасса усилились после того, как в распоряжение ВСУ были переданы установки М-142 с управляемыми ракетами. Для наведения используется система GPS.

При детонации корпус ракеты превращается в поражающие элементы. Сотни таких ромбообразных осколков разлетается в радиусе до километра в зависимости от калибра ракеты.

Стаханов на протяжении двух последних месяцев регулярно подвергается обстрелам со стороны ВСУ. Все факты военных преступлений киевского режима тщательно фиксируются, чтобы привлечь к ответственности виновных.

Ранее сообщалось, что ВСУ обстреляли Кировский район Донецка, выпустив четыре снаряда калибром 155 миллиметров. Кроме того, по местности украинскими военными было выпущено десять ракет из БМ-21 «Град».

Материал подготовили Виктория Ивашечкина, Валентин Гвоздев, Николай Баранов.