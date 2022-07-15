В Испании из-за жары за два дня умерли 43 человека

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Из-за экстремальной жары в Испании за два дня умерли 43 человека. Об этом сообщает телеканал Telecinco.

Испанский Институт здоровья Карлоса III подсчитал, что за 10 и 11 июля в в стране умерли 43 человека из-за аномально высокой температуры воздуха. Как утверждается, большинство умерших - лица старше 75 лет.

В июне этого года в Испании было зафиксировано 829 смертей, связанных с жаркой погодой, в июле - 111.

Государственное метеоагентство Испании из-за жары повысило уровень погодной опасности в большинстве регионов до желтого (опасность) и оранжевого (высокая опасность).

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в ближайшие дни сильная жара придет в ряд регионов России. В некоторых из них это негативно скажется на пожарной опасности. Так, в Магаданской области, на Камчатке, востоке Коми, в Архангельской области температура прогнозируется выше 30 градусов.