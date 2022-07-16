На Украине отменили требование о регистрации военнообязанных

Ранее в Генштабе ВСУ разработали порядок предоставления разрешения на выезд за пределы места проживания или пребывания для призывников.

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На Украине отменили ограничение права военнообязанных покидать место регистрации без уведомления военкомата. Об этом рассказали в минобороны страны в ответ на запрос депутата Рады Александра Федиенко.

«С целью уменьшения социального напряжения и недопущения манипулирования общественным мнением порядок отменен для его доработки посредством внесений изменений в законодательные акты», - сказано в сообщении в Telegram-канале парламентария.

В начале июля в Генштабе ВСУ заявили, что разработали порядок предоставления разрешения на выезд за пределы места проживания или пребывания для военнообязанных. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный рассказал, что призывники и военнообязанные в военное время должны брать разрешение на выезд в военкоматах.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил об истощении сил ВСУ вдоль линии фронта и о больших потерях. По его словам, именно по этим причинам Киев сейчас очень нуждается в дополнительных поставках вооружений.

По его словам, стране нужно оружие большей дальности. Оно якобы необходимо, чтобы вернуть утраченные территории. По его словам, нужны срочно и в большем количестве американские системы залпового огня HIMARS.