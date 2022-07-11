Глава минобороны Украины заявил об истощении сил ВСУ

По словам Алексея Резникова, сейчас Киев нуждается в дополнительных поставках вооружений.

© Фото: Alex Chan Tsz Yuk Keystone Press Agency Globallookpress

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил об истощении сил ВСУ вдоль линии фронта и о больших потерях. По его словам, именно по этим причинам Киев сейчас очень нуждается в дополнительных поставках вооружений.

«Мы ждем больше бронетехники и вооружений от наших партнеров. Нам нужно перестроить некоторые направления, обновить укрепления и спланировать новую оперативную стратегию», — сказал чиновник в интервью The Wall Street Journal.

Резников отметил, что Украине нужно оружие большей дальности. Оно якобы необходимо, чтобы вернуть утраченные территории. По его словам, нужны срочно и в большем количестве американские системы залпового огня HIMARS.

Напомним, что именно этими установками накануне Вооруженные силы Украины обстреляли город Алчевск в Луганской Народной Республике. Удары наносили из населенного пункта Артемовск (Бахмут) глубокой ночью.