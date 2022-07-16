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The Grayzone: немецкая журналистка рассказала о зверствах ВСУ в Донецке

Виктория Ивашечкина
16:30 16.07.2022
По словам женщины, жители Донбасса шокированы тем, что западные СМИ скрывают правду.
The Grayzone: немецкая журналистка рассказала о зверствах ВСУ в Донецке
© Фото: Aziz Karimov, KeystonePressAgency, globallookpress
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Независимая немецкая журналистка Алина Липп рассказала о преступлениях ВСУ против мирного населения Донбасса. Об этом пишет издание The Grayzone. 

«Люди здесь устали жить в условиях войны. Украинские солдаты обстреливают мирных жителей, нападают на родильные дома», - рассказала Липп в интервью.

По ее словам, жители Донбасса шокированы тем, что западные СМИ скрывают правду.

«Они чувствуют, что о них лгут. Я была так ошарашена, что в немецких новостях нет ни слова о погибших за последние восемь лет мирных жителях Донецка», - подчеркнула Липп.

В Германии против журналистки завели дело из-за репортажей про зверства ВСУ. Ей грозит три года колонии. Ее сюжеты обвиняют в том, что они могут «расколоть немецкое общество».

Ранее западным журналистам показали, во что превратилась территория ЛНР после обстрелов ВСУ. Представители зарубежных телеканалов и изданий своими глазами увидели обстрелянные ВСУ кварталы, школы и больницы.

Иностранные журналисты отметили, что ситуация на Украине в западном медиа-пространстве освещается однобоко, Россию демонизируют, а потери среди мирных жителей Донбасса по вине ВСУ предпочитают замалчивать.

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